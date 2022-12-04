Париж, 4 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Кибератаке подверглась больница Андрэ Миньо в Версале вечером 3 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Франсуа Браун в эфире телеканала BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Министр подтвердил информацию о том, что больница в Версале подверглась кибератаке и была переведена в режим чрезвычайного положения, чтобы защитить данные. По его словам, отделение скорой помощи продолжает работу. Франсуа Браун также заявил, что вмешательство в работу информационных систем удалось оперативно пресечь.

Сообщается, что в результате хакерской атаки экраны компьютеров в версальской больнице оказались заблокированы, из-за чего администрации пришлось временно ограничить прием пациентов. Компьютерная система остается отключенной в целях безопасности.