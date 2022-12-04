Вашингтон, 4 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намекает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на необходимость вступить в диалог с Россией. Об этом сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе сообщил в статье для журнала Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с Путиным», — отметил Иоффе.

По его словам, западные «друзья» Зеленского не желают ввязываться в конфликт с Россией — опасным противником со сверхмощным арсеналом. Никто не хочет «умирать за Киев» или мёрзнуть из-за сокращения поставок российского газа в Европу.

«Западные лидеры, возможно, устали от войны после девяти месяцев. А в США растёт оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт», — пояснил эксперт.

Он добавил, что стратегические реалии складываются не в пользу Украины. Киеву следует готовиться к компромиссам, в числе которых — «потеря Крыма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что Россия одержит победу над Украиной летом 2023 года.

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