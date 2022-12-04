Москва, 4 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Следующая встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 1 февраля, заявил 4 декабря российский вице-премьер Александр Новак в эфире «России 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Министр энергетики РФ Александр Новак

Комментируя состоявшиеся сегодня внеочередные переговоры мониторингового комитета ОПЕК+, Новак сообщил, что договорились встретиться в первый февральский день. Министерская встреча будет проведена в июне следующего года.

Это не значит, что других переговоров не будет: по словам Новака, при необходимости участники картеля всегда могут обсудить срочные вопросы, однако сегодня этого и не требовалось.

Александр Новак «Мы подтвердили те решения, которые были приняты два месяца назад».

По его словам, Россия собирается, как и говорилось ранее, продавать нефть и нефтепродукты только тем странам, которые будут работать на рыночных условиях.

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