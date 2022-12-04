Баку, 4 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В городе Сумгайыте, находящемся на востоке Азербайджана, во время пожара, произошедшего 4 декабря в жилом доме, погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Сообщается, что загорелся двухэтажный дом. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Ситуацию осложняла плотная застройка, огонь мог перекинуться на соседние дома. Пожарные справились с огнём, остальные дома не пострадали.

«В ходе осмотра места возгорания пожарным обнаружили тела двух несовершеннолетних и передали их властям», — говорится в сообщении.

Причины происшествия будут расследовать соответствующие ведомства.