Пекин, 4 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Спускаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту успешно приземлилась на севере Китайской Народной Республики. Об этом 4 декабря сообщается в эфире Центрального телевидения Китая.

Ceeseven Китайский космический корабль Шэньчжоу

По информации источника, посадка капсулы космического корабля произошла в пустыне Гоби на площадке Дунфэн. Спускаемый аппарат приземлилась около 20:11 по местному времени.

Напомним, что «Шэньчжоу-14» отстыковался от орбитальной станции в 11:01 по пекинскому времени. Таким образом, полет продлился около девяти часов.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в космос была запущена следующая по плану пилотируемая миссия — «Шэньчжоу-15». В среду она пристыковалась к космической станции.