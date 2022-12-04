Москва, 4 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В церемонии вручения международной премии «МыВместе» примет участие завтра, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин, сообщили 4 декабря в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Премия будет вручена участникам международного форума гражданского участия «МыВместе» в московском Центральном выставочном зале «Манеж». В этом году запланировано вручение 12 премий — награждены будут волонтёры из разных стран мира.

Отмечается, что премии «МыВместе» удостоятся те, кто внёс гражданский вклад в достижение национальных целей развития России до 2030 года.