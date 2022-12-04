Анкара, 4 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Из портов на территории Украины в рамках реализации «зерновой следки» вывезено свыше 13 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом 4 декабря сообщили в министерстве обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Поставки зерновых из портов Украины продолжаются. К настоящему времени вывезено более 13 млн тонн», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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В министерстве уточнили, что в вывозе зерновых было задействовано 524 судна.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки подписали министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерреш.

17 ноября заключённая Россией, Турцией, киевским режимом и ООН сделка по вывозу зерна из контролируемых киевским режимом черноморских портов была автоматически продлена на 120 дней. Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара выступит с инициативой продлить действие «зерновой сделки» на год.