Москва, 4 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Российский разведчик спецназа Западного военного округа рассказал о ряде случаев, подтверждающих применение сильнодействующих препаратов в рядах ВСУ. Об этом сообщает 4 декабря РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам спецназовца, находящегося на территории ЛНР, один такой случай произошёл около двух недель назад. Военнослужащий ВСУ получил в бою серьёзное ранение — ему оторвало ногу чуть выше колена, однако «просто перекатился, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чём не бывало пошёл».

Он предположил, что раненый находился под действием какого-то препарата, превращающего человека даже не в машину, а в «какого-то нечеловека».

Ещё один случай связан с националистами из батальона «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил разведчик. Примерно через два дня после случая с раненым десять боевиков из этого подразделения пошли в атаку «в полный рост посреди бела дня».

Читайте также: РИА Новости: солдаты 92-й бригады ВСУ идут в атаку под психотропами