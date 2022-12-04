Мелитополь, 4 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Село Михайловка, расположенное в Запорожской области, в ночь на 4 декабря подверглось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член совета администрации Владимир Рогов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Сегодня ночью боевики ВСУ снова обстреляли мирную Михайловку Запорожской области. В два часа ночи в центре поселка прозвучали взрывы. Обстрелу подверглись жилые дома. К счастью, никто не пострадал», — написал Рогов в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о ликвидации трех разведывательных групп ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.