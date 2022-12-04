Вена, 4 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Октябрьский план по добыче нефти страны ОПЕК+ пока решили не менять, сообщили 4 декабря в пресс-службе ОПЕК.

alex.ch Штаб-квартира ОПЕК в Вене

Если следовать этому плану, пересмотрен он будет на следующей, очередной встрече ОПЕК+ в будущем году, 4 июня. Однако могут произойти и внеочередные встречи — «в любой момент», чтобы принять меры, ориентируясь на рыночную ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре на очередном заседании ОПЕК+ было решено на 2 млн баррелей в сутки сократить объём нефтедобычи начиная с ноября.

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На фоне введения ценового потолка на российскую танкерную нефть появилась информация, что ОПЕК+ может ещё сильнее сократить объём добычи чёрного золота.