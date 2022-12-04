Джакарта, 4 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса заявил об эвакуации 2219 человек в результате извержения вулкана Семеру, сообщает информационный портал Detik.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«В настоящее время существует по меньшей мере двенадцать пунктов эвакуации с общим количеством беженцев 2219 человек», — заявил губернатор, добавив, что новые данные продолжают поступать.

Ранее в центре управления и операций Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Индонезии заявили об эвакуации 1979 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Семеру произошло в провинции Восточная Ява в Индонезии 4 декабря.

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