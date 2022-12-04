Тбилиси, 4 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Адвокаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подали в Тбилисский городской суд ходатайство о его освобождении из-под стражи. Об этом 4 декабря сообщил телеканалу «Мтавари архи» один из защитников политика Шалва Хачапуридзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он рассказал, что причиной для освобождения может стать заключение иностранных медицинских экспертов, выявивших у бывшего президента ряд заболеваний, которые входят в перечень минздрава Грузии как болезни, при которых осужденного могут освободить от наказания.

«Мы связались с судом. Они запросили личное дело Саакашвили и историю болезни из службы исполнения наказаний. Соответственно, суд будет назначен на следующей неделе», — сказал адвокат.

Хачапуридзе также сообщил, что дело о возможном освобождении экс-президента будет рассматривать судья Георгий Аревадзе.

Напомним, ранее глава неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани, которая организовала приезд к Саакашвили экспертов из США, сообщила, что иностранные медики выявили у политика около 20 болезней. По её мнению, половина из них может быть основанием для освобождения экс-президента или предоставления отсрочки для лечения.