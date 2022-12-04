Токио, 4 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Японское правительство пока не будет повышать налоги с целью получения дополнительных средств на оборонные расходы, сообщает 4 декабря агентство Kyodo, ссылаясь на правительственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В ближайшие пять лет власти Японии запланировали повышение оборонных расходов почти в два раза, до 2% ВВП. В первую очередь правительство намерено сократить расходы, не связанные с обороной. Некоторые депутаты от правящей Либерально-демократической партии высказались против увеличения налогов, из-за которого пострадают потребители и предприятия.

Власти Японии продолжат изучать возможности по перераспределению средств таким образом, чтобы нарастить траты на оборону. Рассматриваются, к примеру, излишки на счетах для валютных интервенций и мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился увеличить расходы на оборону более чем вдвое к 2027 году. Предполагается, что они составят 2% от ВВП.

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