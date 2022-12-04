Париж, 4 декабря, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сейчас настало время «предотвратить самоубийство Европы». Об этом в эфире радиостанции Europe 1 заявил депутат парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

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«Франция должна дистанцироваться и занять позицию арбитра, потому что сейчас цель Зеленского состоит уже не в том, чтобы защитить Украину, а в том, чтобы принести свой народ в жертву, став инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка», ― подчеркнул он.

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По его словам, на сегодня силы обеих стран ― России и Украины ― истощаются и Европа «идёт по ко дну вместе с ними». Поэтому, считает депутат, пришло время «заключить мир» между Украиной и Россией и «утихомирить» лидера киевского режима Владимира Зеленского.

«Необходимо полностью отменить экономические санкции, прекратить поставки оружия в обмен на прекращение огня и сесть за стол переговоров», ― подчеркнул Дюпон-Эньян.

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Он также призвал защищать интересы Франции, которая, по его словам, не заинтересована в энергетическом, социальном и экономическом кризисе из-за ухода лучших французских предприятий в США и Китай, что сейчас и происходит.

«Россия ― это великая держава и никуда не денется. Нужно убеждать Россию, но и Зеленского», ― отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели немецкой газеты Spiegel высказали мнение, что Зеленский стремится «обанкротить» Европу, и его давно нужно поставить на место.