Бамако, 4 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Мали девять солдат погибли в ноябре в результате взрыва самодельных взрывных устройств в центре и на юге страны, сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на малийские вооруженные силы.

Fred Marie Мали

«В ноябре 2022 года вооруженные силы Мали подверглись трем атакам с использованием самодельных взрывных устройств. В результате девять военнослужащих погибли в бою, восемь получили ранения», — сообщает издание.

Напомним, взрывы произошли в центральной части страны и в районе Сикассо на юге, который ранее был относительно спокойным. Мали с 2012 года сталкивается с периодическими нападениями джихадистов и находится в глубоком кризисе в области безопасности и политики.