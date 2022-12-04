Москва, 4 декабря, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Ни к чему не приведёт предложение французского президента Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности, которое он внёс в ходе своего визита в США, написал 4 декабря член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков Алексей

Политолог выразил мнение, что призыв Макрона вовсе не обнадёживает и вряд ли свидетельствует об автономии Франции от США, и этом можно доказать, вспомнив его предыдущую активность.

Все помнят, как Макрон громко заявлял о «смерти мозга НАТО». «И что? — предлагает оценить последствия сказанного политолог. — И ничего. Политика НАТО если и изменилась, то только в худшую сторону».

Также Макрон обещал уговорить поляков и прибалтов начать диалог с Россией — так же безрезультатно, даже хуже: это Польша и Прибалтика диктуют Франции, «как вести себя с Россией, а не наоборот», отмечает Пушков.

Что касается гарантий безопасности, то почему Макрон раньше не настаивал на них, «особенно осенью прошлого года, когда Москва прямо поставила этот вопрос перед НАТО?» Однако это тогда было не нужно США, считает политолог. К тому же мысль о гарантиях и не принадлежит Макрону.

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Алексей Пушков «Так что заявления Макрона следует воспринимать не как руководство к действию, а как некие абстрактные формулы, которые он вставляет в свой дискурс. Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова».

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