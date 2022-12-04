Москва, 4 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступит перед участниками мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества. Чествовать участников торжества будут в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Участие главы государства подтвердил 4 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Празднование этой даты установлено с 2007 года. Президент РФ ежегодно принимает участие в мероприятиях и приёмах в честь этого праздника.

Как отметил Песков, в графике президента на ближайшие дни запланированы также совещание с членами Совбеза РФ, участие в саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Также Владимир Путин примет участие в заседании Совета по правам человека и в церемонии награждения победителей конкурса «МыВместе».