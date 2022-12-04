Вашингтон, 4 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Военные действия на территории Украины продлятся до середины 2023 года и завершатся победой российских войск. Об этом отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил в интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Он подчеркнул, что российские военные, действующие на Украине, непобедимы. До победы России ни о каких переговорах с Киевом не может идти речи.

«Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу», — считает Риттер.

По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся решить, «ехать ли ему на крейсер «Миссури». Именно на борту этого американского линкора 2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии.

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