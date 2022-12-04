Луганск, 4 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что специалисты Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) ВСУ готовят материалы для дискредитации ВС РФ. Об этом офицер сообщил в интервью ТАСС 4 декабря.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, в городах и населенных пунктах ЛНР, временно оккупированных киевскими боевиками, разведка Народной милиции зафиксировала работу вооруженной группировки, снабженной фото- и видеоаппаратурой.

«Под видом журналистов они расспрашивают местное население о «зверствах» российской армии и местах стихийных захоронений гражданского населения <…>. Все вышеперечисленное дает полагать, что ЦИПсО готовит рядом материалов, дискредитирующих Вооруженные силы РФ», — сказал Марочко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно сорвали атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Кременной Луганской Народной Республики.