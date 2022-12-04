Махачкала, 4 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Дагестане увеличилось число обнаруженных на берегу Каспия мертвых тюленей. В настоящее время эта цифра достигла 1700 особей, сообщили 4 декабря в пресс-службе Каспийского природоохранного центра.

Https://vk.com/sealrescue Убитый тюлень на берегу Финского залива (фото группы «Спасение тюленей»)

По словам его генерального директора Заура Гапизова, это неокончательная цифра, так как мертвые туши прибивает к берегу ежедневно, а судя по их виду, они погибли две недели назад.

«За несколько дней на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено 1700 туш каспийской нерпы. И это не окончательная цифра! Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше. Судя по виду найденных нами нерп, они погибли от двух недель назад и штормом выброшены на берег», — заявил Гапизов.

Он также отметил, что следов насильственной смерти животных на тушах не обнаружено. Причина гибели тюленей устанавливается.

Ранее сообщалось, что большого ущерба от гибели такого количества животных не будет, так как их общее число якобы составляет до 300 тыс. особей. Однако в природоохранном центре уточнили, что «численность каспийской нерпы в Каспийском море не превышает 70 тысяч особей».

При этом отмечено, что установить точное число тюленей в Каспии планируют с помощью мониторинга. Для этого необходимо провести экспедицию к местам их лежбищ и чипировать животных.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Махачкале на побережье Каспийского моря были обнаружены около 700 мёртвых тюленей. В минприроды Дагестана основной версией их гибели назвали природный фактор.