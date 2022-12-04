Кишинёв, 4 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) 4 декабря организовала антиправительственный протест в Кагуле, расположенном на юге республики. Об этом сообщает пресс-служба партии.

socialistii. md Протестная акция Партии социалистов в Кагуле

Участники акции выступили за отставку президента Молдавии Майи Санду. Они заявили, что во время её управления страной большинство граждан вынуждены жить «в голоде и холоде».

Депутат парламента республики от ПСРМ Иванна Кёксал отметила, что партия Санду «Действие и солидарность» почти сразу, как стала правящей, ввела чрезвычайное положение в стране и не отменяет до сих пор.

«Мы так и не увидели при этой власти как же можно жить в нашей стране без ЧП. Такой позорной власти не было», — сказала Кёксал.

Другой депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя напомнил, что в 2020 году, когда Санду была в оппозиции, то критиковала ПСРМ за тарифы на энергоресурсы, которые тогда действовали в стране. Она перед выборами обещала, что добьётся снижения цен и наступят «хорошие времена».

«И вот Санду пришла к власти. Что мы имеем? Все тарифы подскочили в несколько раз, а Санду говорит, что это и есть «хорошие времена», — сказал Цырдя.

Напомним, с сентября многочисленные акции протеста в Кишинёве проводит партия «Шор». Руководство ПСРМ отказалось участвовать в акциях данной политсилы и предпочло проводить митинги в регионах.