Москва, 4 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. На следующей неделе президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Также в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца глава государства примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, в планах у российского лидера визит в Бишкек, где Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза.

Также российский президент проведёт заседание Совета по правам человека. Как отметил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, это всегда весьма и весьма откровенный разговор.

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В начале недели Путин примет участие в церемонии награждения победителей конкурса «МыВместе».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой для обсуждения стала реализация стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.