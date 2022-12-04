Вена, 4 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Потолок цен на российскую нефть пока не обсуждался в ОПЕК+, сообщил 4 декабря источник в одной из делегаций Мониторингового комитета картеля.

(сс) Vincent Eisfeld Штаб-квартира ОПЕК в Вене

По данным ТАСС, этот источник отрицательно ответил на вопрос, был ли на заседании комитета поднят вопрос о потолке цен на нефть, вводимом с 5 декабря странами ЕС, Британией, США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на внеочередном заседании ОПЕК+ 4 декабря будет обсуждаться возможность углубления ограничения объёмов нефтедобычи на фоне введения потолка цен на транспортируемую на танкерах российскую нефть.