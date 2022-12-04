Кременная, ЛНР, 4 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Попытку атаковать, предпринятую двумя штурмовыми группами ВСУ в направлении города Кременная (ЛНР), предотвратили российские военные, 4 декабря сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельной фабрики. Кременная, ЛНР

«Нанесением огневого поражения в районе Серебрянского Лесничества и решительными действиями российских войск сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики», — заявил представитель Минобороны РФ.

Ранее сообщало ИА REGNUM, по данным командира подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, на кременском и сватовском направлениях подразделения ВСУ почти полностью состоят из иностранных наёмников.