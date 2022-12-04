Париж, 4 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Франсуа Браун выступил в это воскресенье, 4 декабря, с призывом о вакцинации, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Министр здравоохранения заверил, что его «рука не дрогнет, если будет принято решение об обязательном ношении маски».

По его словам, на данный момент ситуация во Франции не требует введения масочного режима, но исполнительная власть следит за развитием обстановки. Ситуация в стране осложняется гриппом и бронхиолитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против возвращения на рабочие места медицинского персонала, не прошедшего вакцинацию.