Харьков, Украина, 4 декабря, 2022, 15:16 — ИА Регнум. ВС РФ уничтожили нефтебазу в Харьковской области, снабжавшую топливом военную технику группировки вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом 4 декабря сообщается в Министерстве обороны России.

wilhei Канистры с топливом

«В районе населенного пункта Шевченко Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на купянском направлении», — говорится в сводке ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об ликвидации украинского штурмовика Су-25, сбитого в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики.