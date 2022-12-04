Москва, 4 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в ДНР две противорадиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, принадлежавшие ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ 4 декабря в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

В течение суток российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 69 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 187 районах.

Уничтоженные противорадиолокационные станции производства США находились в районе города Артёмовска, у населённых пунктов Григоровка и Марково, уточнили в ведомстве.

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