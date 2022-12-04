Москва, 4 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России за последние сутки отбили две атаки сил ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Сообщается, что одна группа противника безуспешно пыталась прорваться в населённый пункт Павловка Донецкой Народной Республики. Подразделение вытеснили на минное поле, где уничтожили огнём артиллерии.

Кроме того, на данном направлении противник пытался захватить в ДНР населённый пункт Шевченко. Силы ВСУ были отброшены на исходные позиции ударами авиации и артиллерии.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одну боевую машину пехоты и три пикапа», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что российские подразделения продолжают наступать под Артёмовском. Это направление является одним из наиболее важных на территории ДНР.