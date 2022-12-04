Москва, 4 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Киевские боевики пытались прорваться к позициям российской армии в направлении населённого пункта Куземовка ЛНР на купянском направлении. Об этом 4 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

U.S. Army Europe ВСУ

«На купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии, танков и тяжёлых огнемётных систем по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Ещё одна попытка атаки бандеровскими боевиками была предпринята в районе населённого пункта Ягодное Харьковской области. Однако она также не увенчалась успехом. Российские военные ударили по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населённого пункта Кисловка.

«Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля», ― добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее киевские боевики предприняли попытку атаковать российских военных в направлении населённого пункта Куземовка (ЛНР), однако безрезультатно: ВСУ были остановлены упреждающими ударами армейской авиации, артиллерии и ударами тяжёлых огнемётных систем ВС РФ.

В результате было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра и четыре пикапа.