Джакарта, 4 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом, который упал в овраг в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает 4 декабря CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Данные пока есть о семи погибших, включая водителя. Точная причина ДТП выясняется. В настоящее время основное внимание уделяется эвакуации пострадавших», — заявили в местной полиции.

Многие пассажиры получили ранения. Процесс эвакуации пострадавших был затруднен из-за того, что обломки автобуса находились в овраге.

Предположительно, у автобуса были повреждены тормоза, поэтому водитель потерял управление при прохождении крутого спуска из Тавангмангу в сторону Магетана. Затем автобус врезался в железный блокпост и упал в овраг.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в результате ДТП в Индонезии погибли пять человек. Автобус упал в овраг на улице Салак в индонезийской провинции Северная Суматра.

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