Москва, 4 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Российские войска успешно наступают на донецком направлении в районе города Артёмовска. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 4 декабря журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России на Украине

Он рассказал о ликвидации живой силы и техники ВСУ в результате огневого поражения и действий российских войск. За сутки на этом направлении, уточнил Конашенков, киевские силовики потеряли свыше 50 человек и шесть боевых бронированных машин.

«На донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал Артёмовск и Соледар самыми болезненными направлениями для ВСУ.

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