Сирия, 4 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Группа из нескольких десятков человек устроила погром в здании администрации в сирийской провинции Эс-Сувейда, передаёт 4 декабря Al Hadath.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Погром

По словам очевидцев, участники акции ворвались в здание, разломали и выбросили в окна мебель. Кроме того, они сожгли архив с документами. Во время погрома в здании была слышна стрельба.

Пока ничего не сообщается о мотивах устроивших беспорядки молодых людей.