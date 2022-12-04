В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ повреждена школа
Донецк, 4 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В результате обстрелов Куйбышевского района города Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено здание школы. Об этом 4 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в результате обстрелов Куйбышевского района повреждено здание школы №52 по улице Сомова», — говорится в сообщении Кулемзина, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что при обстреле Куйбышевского района со стороны киевских боевиков пострадали двое жителей, в том числе один ребенок.
Как передает ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города Донецка Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», выпустив шесть ракет.