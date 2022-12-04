Тегеран, 4 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Иране упразднили полицию нравов. Такое решение было принято после двух с половиной месяцев массовых протестов, которые вызвали возмущение международного сообщества и пошатнули режим в Иране, сообщает 4 декабря Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Об упразднении ведомства компетентными органами объявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери. Он пояснил, что этот орган не имеет ничего общего с судебной системой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Иране полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини из Курдистана. Полицейские обратили внимание на то, что она неправильно надела хиджаб, который обязаны носить все женщины в Иране. Она была доставлена в участок на занятие по «перевоспитанию». В соцсетях появились сообщения, что девушка подверглась пыткам со стороны сотрудников полиции нравов, в результате чего она впала в кому.

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Через несколько дней Амини умерла. Полиция назвала её смерть несчастным случаем, а родственники заподозрили полицейских в убийстве.

После смерти девушки в стране вспыхнули массовые протесты, поддержанные в ряде европейских стран, в частности во Франции и Великобритании, которые не прекращаются до сих пор. По данным Совете безопасности МВД Ирана, в ходе беспорядков уже погибли не менее 200 человек.