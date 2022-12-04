Париж, 4 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против возвращения на рабочие места медицинского персонала, не прошедшего вакцинацию, сообщает Le Parisien.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Глава государства в интервью французской газете высказал своё отношение к возвращению временно отстраненных медработников, не прошедших вакцинацию.

«К тому времени, когда эпидемия возвращается, я не уверен, во всяком случае, комитеты не пойдут на это, чтобы восстановить на работе невакцинированных сотрудников», — заявил президент.

Напомним, лица, осуществляющие уход, у которых нет полной схемы вакцинации, не могут работать с сентября 2021 года. Некоторые работники требуют, чтобы они могли вернуться на свои рабочие места. Сообщается, что, предположительно, речь идёт о небольшом числе врачей и 1050 медсестрах.

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