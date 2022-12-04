* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 4 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Человек, ответственный за финансовые операции террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержан на севере Сирии в результате операции турецких силовиков. Об этом сообщает 4 декабря агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Правоохранительные органы Турции, говорится в сообщении, провели операции в районах Джераблус и Эль-Баб в северной части Сирии. В результате схвачены 13 террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая «ответственного за финансовые операции», а также пять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещённой в Турции.

Задержанные занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведывательной информации, а также готовили атаки. При обыске в их жилищах нашли взрывчатку, оружие и боеприпасы.

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