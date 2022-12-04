В Подмосковье по подозрению в убийстве ребёнка задержана 14-летняя сестра
В Подмосковье задержана 14-летняя девочка, подозреваемая в убийстве шестилетнего брата
Красногорск, 4 декабря, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Подмосковье по факту убийства шестилетнего ребенка задержана его 14-летняя сестра. Убийство было совершено 4 декабря в частном доме, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
По версии следствия, подозреваемая нанесла жертве несколько ударов, которые оказались смертельными.
«4 декабря, находясь в частном доме в одном из садово-огороднических некоммерческих товариществ Богородского городского округа, сестра малолетнего нанесла ему смертельные удары. От полученных травм ребёнок скончался», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В рамках следственных мероприятий в доме, где произошло убийство, были взяты смывы и изъяты предметы, которые помогут пролить свет на произошедшие трагические события. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Кроме того, задержанную девочку планируют проверить на наличие психиатрических проблем. Будут также допрошены в качестве свидетелей школьные учителя подозреваемой и психолог.