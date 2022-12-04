Тбилиси, 4 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 декабря посетит с рабочим визитом Польшу. Об этом сообщает пресс-служба грузинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Сообщается, что Зурабишвили встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. После переговоров они выступят перед представителями СМИ. Также грузинский президент примет участие в мероприятиях, посвященных архимандриту Польской православной церкви Григорию Перадзе, убитому в Освенциме.

«6 декабря президент Грузии примет участие в мероприятии в городе Освенциме, посвященном 80-летию мученической кончины Григория Перадзе, где состоится презентация ​​совместной марки «Св. священномученика Григола Перадзе», подготовленной к выпуску почтами Грузии и Польши», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зурабишвили прочитает в варшавском филиале Колледжа Европы публичную лекцию о проблемах Грузии.