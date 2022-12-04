Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. На границе с сектором Газа утром 4 декабря начался процесс сноса контрольно-пропускного пункта «Карни», который ранее использовался для пропуска товаров и палестинских рабочих, имеющих разрешение на работу в Израиле, но прекратил работу в 2011 году после серии терактов. Об этом со ссылкой на заявление армии Израиля сообщает газета The Jerusalem Post.

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Отмечается, что на его месте будет построен наземный заградительный барьер. Уточняется, что операция продлится несколько недель, в течение которых будут проводиться работы в районе заграждения. Они будет осуществляться под руководством министерства обороны и в сотрудничестве с подразделением ЦАХАЛа в секторе Газа.

«Это операция по укреплению обороны в этом районе, которая проходит в рамках улучшения обороны на всей приграничной территории с сектором Газа», ― говорится в заявлении военных.

Добавим, что на месте КПП будет возведён ещё один участок 65-километрового заградительного забора вокруг сектора Газа.