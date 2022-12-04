Хельсинки, 4 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Глава правительства Финляндии Санна Марин считает миссию США на Украине спасительной для Европы. По словам премьер-министра, Европа оказалась бы в беде, если бы Вашингтон не участвовал в конфликте. Однако её мнение возмутило пользователей Twitter.

Jukka-Pekka Flander SDP Санна Марин

Многие из них подвергли критике это заявление премьера Финляндии. Так, один из комментаторов заявил, что Европа как раз оказалась в беде из-за того, что «США действительно участвуют в конфликте на Украине».

Другой пользователь соцсети отметил, что действия США как раз направлены на то, чтобы не защитить Европу, а сделать её слабой. При этом выгодой для США станет перенаправленность стран ЕС в сторону покупки энергоносителей у Вашингтона.

«Америка не будет участвовать в конфликте на Украине напрямую, она только хочет, чтобы Европа действовала против России и стала слабой, в результате чего не смогла бы отказаться от американской нефти и газа», — высказал свое мнение еще один комментатор.

Мнение многих читателей подытожил один из них фразой о том, что «Финляндия стала марионеткой США и НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна решила войти в НАТО главным образом из-за «ядерных угроз», которые якобы исходят со стороны России после начала спецоперации на Украине.