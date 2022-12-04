Москва, 4 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Россия освобождает земли от нацистов, в то время как Запад всегда занимался другим — колонизацией, заявил 4 декабря патриарх Кирилл после литургии в Успенском соборе Кремля.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Напомнив о колонизации Северной и Южной Америки и Африки, которая сопровождалась уничтожением коренных народов, разрушениями, насилием, глава РПЦ назвал эти завоевания «страшным местом в истории местных народов».

В отличие от Запада, который проводил эти захваты, «ничего подобного не происходило в России». Потому что люди, воспитанные в православной вере, «не могли нести смерть, уничтожение, пожары, разрушения, насилие, эксплуатацию», поскольку это «не соответствовало духовному устроению русских людей», сказал священник.

Освоение же Россией новых земель патриарх назвал «особым подвигом духа». Когда русские пришли в земли Якутии, произошло соединение двух культур и двух народов», два народа стали жить вместе. «И никогда не обагрялась кровью якутская земля», — добавил глава РПЦ.

Напомним, праздничное богослужение, которое провёл 4 декабря патриарх Кирилл, приурочено к празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы. В нём участвовала делегация из Якутии.