Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Габоне
Либревиль, 4 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшего 4 декабря в Габоне.
Yaelo
Землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 36 километров к юго-востоку от административного центра провинции Среднее Огове города Ламбарене, говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения пока не сообщается.
Ранее итальянское агентство ANSA сообщало о произошедшем у берегов острова Сицилия землетрясения магнитудой 4,6. Землетрясение также ощутили жители города Мессина.