Либревиль, 4 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшего 4 декабря в Габоне.

Yaelo Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 36 километров к юго-востоку от административного центра провинции Среднее Огове города Ламбарене, говорится в сообщении.

Информация о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения пока не сообщается.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщало о произошедшем у берегов острова Сицилия землетрясения магнитудой 4,6. Землетрясение также ощутили жители города Мессина.