Кишинёв, 4 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Весь объём природного газа, который поступает в Молдавию из России, с 4 декабря будет передаваться Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом в своём телеграм-канале заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

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«Правобережье ничего не будет платить за газ, поставленный Газпромом, а будет платить только за электроэнергию. «Молдовагаз» не выплатил аванс за декабрь. До 20 декабря «Молдовагаз» оплатит потребление правого берега за ноябрь», — написал Спыну.

Он сообщил, что в сутки в Приднестровье будут поставлять 5,7 млн кубометров газа. Этого объёма хватит для того, чтобы обеспечить потребности ПМР, а также для производства там электроэнергии, которой хватит для нужд обеих республик.

«Я хочу, чтобы вы с самого начала знали, что принимаемые решения преследуют только одну цель: сохранить подключение страны к электричеству, газу, теплу и иметь максимально низкий тариф», — добавил вице-премьер страны.

Напомним, с 4 декабря Молдавия будет обеспечивать внутреннюю потребность газа за счёт накопленных резервов. По словам премьер-министра республики Натальи Гаврилицы, накопленных объёмов хватит на два зимних месяца. В начале декабря Молдавия произвела две тестовые закупки газа: по трубопроводу Яссы — Унгены из Румынии и через Трансбалканский газопровод.