Париж, 4 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон представил «трехэтапную стратегию» законопроекта о иммиграции, который должен быть рассмотрен в начале 2023 года, сообщает газета Le Parisien.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Глава французского государства в интервью французской газете выступил за иммиграцию, которая должна быть более жесткой в отношении высылки лиц с неурегулированным статусом, но в то же время способствовать интеграции иностранцев. По словам президента, будущий закон с одной стороны будет способствовать «устранению коренных причин неравенства», а с другой стороны, «борьбе с подпольными сетями».

Эммануэль Макрон также заявил, что Франция всегда была страной иммиграции, напоминая, что мигранты всегда были нужны французской экономике.

Законопроект, как сообщается, направлен на то, чтобы «более эффективно рассматривать ходатайства о предоставлении убежища» во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил бывшего председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в том, что она ведет «речь о капитуляции» с начала спецоперации на Украине.