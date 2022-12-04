Воронеж, 4 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронеже пострадали шесть человек. Об этом 4 декабря сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Воронежской области.

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«Примерно в 09:20 у дома №36 по улице Вавилова в Воронеже произошло столкновение автомобилей Toyota Avensis под управлением 25-летнего жителя Кантемировского района и автомобиля Nissan Liberty», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на нерегулируемом переезде произошло ДТП. В результате нарушения ПДД столкнулись пригородный электропоезд и легковой автомобиль.