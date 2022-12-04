Куала-Лумпур, 4 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Новое правительство Малайзии приведено к присяге перед королём Абдуллой Султаном Ахмадом Шахом, сообщает 4 декабря Синьхуа.

Indra Gunawan Куала-Лумпур, Малайзия

Министры принесли присягу перед королём и приняли от него документы о назначении на свои должности. Они теперь официально могут приступить к исполнению обязанностей.

В состав нового правительства вошли Ахмад Захид Хамиди — министр сельского и регионального развития, Фадилла Юсоф — министр плантационной промышленности и сырьевых товаров, Энтони Локе Сиеу Фук — министр транспорта, Тенгку Зафрул Тенгку Абдул Азиз — министр международной торговли и промышленности, Рафизи Рамли — министр экономики и Замбри Абдул Кадир — министр иностранных дел.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим возглавляет министерство финансов Малайзии. Он ещё не объявлял, кто займёт должности заместителей министров.