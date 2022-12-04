Махачкала, 4 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Минприроды Дагестана выдвинуло основную версию массовой гибели тюленей в Каспийском море. По мнению специалистов, более 700 животных умерли из-за «естественных природных факторов». Более точная причина будет названа после экспертиз в лабораториях Москвы и Астрахани, куда направлен биологический материал для исследования.

Https://vk.com/sealrescue Погибший тюлень на берегу Финского залива

Как отмечено в сообщении ведомства, опубликованном в официальном телеграм-канале, признаков отравления токсическими веществами в тушах животных не обнаружено.

«Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», — заявили в минприроды.

В ведомстве также отметили, что гибель «более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию». Это мнение ученых основано на большой их численности в акватории Каспия — до 300 тысяч особей.

Как сообщало ИА REGNUM, на побережье Каспийского моря в районе Махачкалы были обнаружены трупы около 700 тюленей. В настоящее время проходит проверка на всем побережье Каспийского моря в Дагестане.