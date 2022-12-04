Донецк, 4 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района города Донецка со стороны Вооруженных сил Украины двое жителей получили ранения. Об этом сообщили в районной администрации агентству ТАСС 4 декабря.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«Несколько минут назад был обстрел из «Градов». На остановке в Микрорайоне ранены два человека, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле Донецка в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».