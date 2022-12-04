Москва, 4 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Из-за введения Западом потолка цен на российскую нефть страны ОПЕК+ могут сильнее сократить нефтедобычу, передаёт 4 декабря CNBC.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

Ожидается, что внеочередная встреча по этому вопросу состоится 4 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недружественные России страны ввели с 5 декабря потолок цен на российскую нефть, перевозимую по морю, размером в $60 за баррель.

Добавим, что увеличение сокращения объёмов нефтедобычи сделает её дороже для покупателей, в том числе для стран ЕС.