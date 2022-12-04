Гагра, Абхазия, 4 декабря, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Межведомственный договор для обмена опытом по проблемам совершенствования судебной системы предложила заключить Верховному суду РФ председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба абхазского Верховного суда.

Флаг Абхазии

Уточняется, что ранее Бутба на полях состоявшегося на прошлой неделе Всероссийского съезда судей провела встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым и председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым.

«Обсуждалась возможность заключения инициированного ею международного межведомственного договора между Верховным судом РФ и Верховным судом Абхазии в целях обмена опытом по проблемам совершенствования судебной системы и другим правовым вопросам», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава Верховного суда Абхазии пригласила российских коллег участвовать в юбилейных мероприятиях в честь 100-летия образования судов общей юрисдикции республики, которые пройдут в Сухуме в мае 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября стало известно, что запрет на майнинг криптовалюты в Абхазии был продлён до 31 декабря 2023 года.